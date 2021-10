Skype a tué MSN

Selon The Verge, Windows Live Messenger pourrait être retiré de l'offre de service de Microsoft dans les prochains mois et se retrouver pleinement intégré à Skype. Il faut dire que depuis que le firme de Redmond a acquis Skype, le rapprochement entre les deux solutions est de plus en plus visible.

La version 6.0 de Skype pour Mac et PC, disponible depuis la fin du mois d'octobre, est désormais accessible depuis un compte Facebook ou Microsoft. Cela signifie qu'il est aujourd'hui possible de s'identifier avec ses coordonnées Windows Live Messenger et de communiquer avec l'ensemble de ses contacts via Skype.

A l'avenir, Skype devrait permettre à ses utilisateurs de communiquer en messagerie instantanée sur l'ensemble des plateformes Microsoft, de WLM à Outlook.com.

MSN Messenger, devenu Windows Live Messenger par la suite, a initialement été lancé en 1999.