Cherbourg : dix mois ferme requis contre un squatteur

Dix mois de prison ferme ont été requis hier par le procureur de Cherbourg à l'encontre d'un homme qui avait squatté et dégradé des bâteaux amarrés au port Chantereyne. Ces faits s'étaient produits entre novembre 2011 et février 2012.

Il avait pénétré par effraction dans ces bâteaux avec sa compagne, qui est décédée depuis. Au total, six faits de vol et dégradation ont été relevés sur trois bateaux, ainsi que sur une porte de garage et sur un mobil-home.

L'homme est connu des services de police, avec 13 condamnations à son casier judiciaire. Le procureur a aussi requis deux mois de prison ferme contre l'un de ses acolytes. Le délibéré a été fixé au 20 novembre.