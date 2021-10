Tendances Sports : la Spéciale Caen-Le Havre !

Le Malherbe Normandy Kop, les réactions de Jérémy Sorbon, Romain Poyet et Patrice Garande, les interviews de Yvan Lebourgeois et Nicolas Florentin. Tout ce qu'il faut savoir sur le derby est dans l'émission Tendance Sports de ce lundi 5 novembre !

Revivez dans les conditions du direct, l'intégralité de la partie consacrée à Caen-Le Havre :

Son 1.2 et 3 : Les analyses de Sorbon, Garande et Poyet et le Malherbe Normandy Kop dans nos studios

Son 4 : L'interview d'Yvan Lebourgeois

Son 5 : L'interview de Nicolas Florentin

Son 6 : L'interview de Christophe Vaucelle

Et n'oubliez pas, ce soir, le match est à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et Tendanceouest.com