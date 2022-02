Fondez de plaisir avec l’oignon

Pour 4 personnes

Préparation : 20mn

Cuisson : 30mn



Oignons farcis aux pignons

4 oignons pelés, 2 gousses d’ail pelées écrasées, 2 cuil. à soupe de chapelure de pain blanc, 2 cuil. à soupe de chapelure de pain complet, 25 g de raisins secs, 25 g de pignons de pin, 50 g de fromage type édam, allégé râpé, 2 cuil. à soupe de persil frais, ciselé, 1 œuf battu en omelette, sel et poivre, salade verte pour accompagner.



Préchauffez le four à 200° C (th. 6).

Faites bouillir une casserole d’eau, ajoutez les oignons et laissez cuire 15 minutes à feu doux.

Egouttez soigneusement. Laissez refroidir les oignons, puis tranchez-les en deux horizontalement.

Enlevez le gros de la pulpe des oignons, en veillant à ce que l’enveloppe reste ferme.

Râpez 4 cuillerées à soupe de la chair d’oignon, puis mélangez-la dans un saladier avec l’ail, les chapelures, les raisins, les pignons, le fromage et le persil.

Mélangez bien le tout. Ajoutez l’œuf pour lier la préparation et la rendre compacte. Salez, poivrez.

Farcissez les oignons avec la préparation et parsemez de fromage râpé.

Disposez sur une plaque à pâtisserie huilée et mettez au four 20 à 30 minutes jusqu’à ce que les oignons soient bien dorés. Servez avec de la salade verte.







