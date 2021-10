Trouver un petit boulot en quelques clics

"L’idée m’est venue, il y a trois ans, lorsque j’ai rejoint Rouen Business School : je ne trouvais pas de petit boulot pour financer mes études", explique son fondateur David Ferrand.

Début encourageant

L’objectif est simple : créer et animer un réseau social haut-normand, mettant en relation les parents à la recherche d’une baby-sitter ou d’un soutien scolaire et les étudiants en quête d’un emploi. Depuis son lancement, le 31 août dernier, le site a enregistré plus de 1 .250 connexions et près de 400 annonces d’étudiants.

Après un lancement satisfaisant, le gérant souhaite apporter de nouvelles fonctions : poster des CV avec vidéos, des tests d’aptitudes. Très récemment, My petit job a également été ouvert aux entreprises de la restauration, de l’évènementiel, de la manutention et de la vente.

Pratique. mypetitjob.fr.