Le grand retour de Patricia Kaas

Depuis plus de vingt ans, elle connaît le succès dans les principaux pays francophones, germaniques ainsi qu’en Russie où elle se produit régulièrement sur scène. Ses albums sont commercialisés dans une quarantaine de pays et ses ventes d’albums sont estimées, en 2009, à plus de 16 millions à travers le monde.