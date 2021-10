Le Fort du Roule rouvre aujourd'hui !

C'est un projet porté depuis un an pour permettre aux visiteurs de découvrir les entrailles et les galeries construites par l'armée allemande durant la dernière guerre.Le fort, juché au sommet de la "montagne" du même nom, leur offra!t un site de défense et d'observation stratégique sur la grande rade de Cherbourg. .

Équipés de casques et de lampes frontales, le public est invité à en découvrir les secrets.

Pratique. Tél. 06.31.45.25.80. Tarifs : Majeur hors Cherbourg : 6 €, mineur hors Cherbourg : 5 €, majeur de Cherbourg : 5 €, mineur de Cherbourg : 4 €.

Photo. www.lamanchelibre.fr