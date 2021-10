Basket : Le SPO Rouen doit gagner à l’extérieur

Alors qu’ils restent invaincus au Kindarena après leur 3e succès à domicile contre Nantes la semaine dernière (95-83), les joueurs de Laurent Sciarra se sont toujours inclinés à l’extérieur.

"Nous sommes contents car nous sommes toujours invaincus à domicile. L’équipe se sent bien au Kindarena. Nous essayons de gagner tous nos matchs, que ce soit à domicile ou à l’extérieur", déclarait Moustapha Diarra à la sortie du match face à Nantes. "Si on veut exister et juste briller, ça suffira, a toutefois nuancé le coach Laurent Sciarra. Mais des soirs comme ça, on ne dit rien, on prend la victoire. Il y a de l’âme, de l’état d’esprit, et à l’heure actuelle, ça suffit".

Avec trois victoires pour autant de défaites, les Rouennais, huitièmes, affrontent samedi un adversaire quatrième du classement, avec un bilan de quatre victoires pour deux défaites.