Un nouveau centre socio-culturel à Saint-Jacques-sur-Darnétal

Une garderie, un centre de loisirs, une médiathèque, un Relais assistance maternelle et plusieurs associations : dans un an, tout ce petit monde se retrouvera dans le nouveau centre socio-culturel de Saint-Jacques-sur-Darnétal. Ce projet est placé sous le signe du développement durable, “environnemental mais aussi humain”, explique le maire Danielle Pignat.

Maintenir une vie sociale

Il est né en 2009, lorsque les bénévoles de la garderie associative ont alerté la mairie sur sa croissance et leurs difficultés à tout gérer. Après réflexion, la Ville a accepté de transformer la structure en service municipal. Restait à régler le manque d’espace. Et la réponse est, indirectement, venue du Conseil général de Seine-Maritime, qui lançait au même moment un appel à projet visant à soutenir des constructions économes et porteuses d’un projet social fort. Saint-Jacques en a profité, a proposé la création du centre socio-culturel et a séduit le Département.

Dans cette commune péri-urbaine, où l’agriculture demeure très présente, stimuler et maintenir une vie sociale est devenue l’une des priorités de la municipalité. "Nous ne voulons pas vieillir. Pour cela, il faut proposer à des couples actifs des lieux pour garder leurs enfants, mais aussi pour créer du lien", justifie Mme Pignat. "Un tel projet permet de rester une commune à part entière, et pas une ville dortoir".

Financé à près de 50% par des subventions, le projet coûtera 2,8 millions d’euros. Architecturalement, il se distingue par la présence de toits végétalisés et de billots de bois sur les façades. En face, la commune s’apprête en outre à faire construire une chaufferie bois, qui sera reliée à plusieurs bâtiments municipaux, dont le futur centre socio-culturel.