Profession : “maraudeur”

Son travail ne consiste pas seulement à transporter les sans abri jusqu'au foyer d'hébergement d'urgence. Il tient d'abord à créer un lien avec eux pour les convaincre de monter dans son véhicule, afin qu'ils prennent au moins un repas chaud pour la nuit. 'Certaines personnes ne nous sollicitent que de temps en temps. Cela signifie que quelque chose ne va pas. Alors on se prépare à l'éventualité de les déposer à l'hôpital”, témoigne-t-il. Ce soir-là, il a effectué plusieurs aller-retour entre le centre ville et la Charité, lieu d'accueil toujours actif tant que le foyer de Mondeville n'est pas ouvert. Les sans abris l'attendent souvent à un lieu précis. 'Pour fixer un rendez-vous avec certains, cela peut prendre des années. On recueille des gens en grand danger. Ils sont abimés physiquement et mentalement.” On compterait plus de 70 SDF dans l'agglomération.



Galerie photos