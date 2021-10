Volley/Ligue B : Canteleu-Maromme ne trouve pas la solution

"Depuis le début de la saison, nous avons toujours des blessés. Le six de départ n’est jamais le même et les joueurs n’arrivent pas à appliquer les stratégies vues en entraînement", confie Wojtek Fabianczyk, l’entraîneur du groupe promu en Ligue B. Mais le sort s’acharne.

Dernièrement, Olivier Fabre a ainsi rejoint Sebastien Ducange à l’infirmerie. Samedi 27 octobre, malgré ces absences, les Cantiliens à domicile ont fait le premier set en tête, face à de solides Lyonnais. "Ils ont joué le premier set à 110%, mais après, ils ont perdu confiance et se sont deconcentrés", analyse le coach. La marche était trop haute : il leur restait deux sets à gagner. Lyon s’est redressé et a dominé toute la fin de la rencontre. L’ALCM, 14e et lanterne rouge, s’est incliné 3 sets à 1 (27-25, 11-25, 20-25, 17-25).

A venir. 5e journée, samedi 3 novembre : Calais (12e) - Canteleu-Maromme.