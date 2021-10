Flashé à 220 km/h : 18 mois de prison ferme

Tout commence donc à Saint-Hilaire-le-Chatel. Un premier radar flashe une Audi immatriculée en Allemagne à 220km/h. Sirènes et gyrophares enclenchés, les motards de la gendarmerie se mettent en chasse… elle va durer 36km.

Second flash quelques kilomètres plus loin, aux Ventes de Bourse : 197km/h. Puis c'est l'entrée dans Alençon, les compteurs des motos de gendarmerie affichent 160 km/h.

Giratoire pris à gauche, feu rouge grillé, slalom entre les voitures, sur le trottoir, accrochage avec un premier véhicule... la course folle continue et nous sommes vendredi soir, 17h15, heure de pointe.

"la totalité des infractions qu'il est possible de cumuler"

Mais, elle s'achève lorsque Mustapha Bennour, de Vitrai sous l'Aigle, qui a emprunté l'Audi à un ami, percute un véhicule … qui est projeté contre un autre. Bilan : 2 blessés légers. Le chauffard sous l'emprise de stupéfiants prend alors la fuite à pieds, se réfugie dans un bus, près de la gare Sncf. C'est là que les gendarmes finissent par l'arrêter.

Au tribunal, il s'en prend à eux, les menace de mort. "C'est à peu près la totalité des infractions qu'il est possible de cumuler", remarque le président du tribunal. "J'ai paniqué, on va me retirer mon permis de conduire", tente-t-il enfin de justifier "j'ai pris conscience, je regrette, mais on ne peut pas revenir en arrière".

Le chauffard est déjà bien connu de la justice. Depuis 2003, il cumule pas moins de 10 condamnations pour conduite sans permis, refus d'optempérer, délit de fuite, stupéfiants, violence en réunion.

Le tribunal correctionnel a condamné ce père de deux très jeunes enfants à 18 mois de prison ferme, et 18 mois avec sursis. Il a également l'interdiction de repasser le permis avant 2 ans. Il passera ce soir sa 1ère nuit en prison.