Incendie dans un pavillon à Mondeville

Un poêle déficient dans la salle de séjour de ce pavillon, situé rue des balcons à Mondeville, serait à l'origine de l'incendie. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi 16 à mardi 17 novembre. Le couple et l'enfant qui habitaient la maison sont parvenus à quitter les lieux. Du premier étage, la mère a lâché son enfant. Son époux l'a bien réceptionné mais la femme a dû sauter pour échapper aux flammes. Résultat : les trois personnes ont été transférés au CHU de Caen. La mère de l'enfant a été gravement blessée à cause des brûlures et de sa chute. L'état de santé du père et de son fils est moins inquiétant.



