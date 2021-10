Les travaux de rénovation de l’ancienne grange près de l’église, rebaptisée "La grange aux livres", avaient débuté il y a deux ans pour un coût de 520.000€. "Cette médiathèque démultiplie les supports de savoir et de la connaissance en proposant, en plus des livres, un accès à la vidéo et à internet", a souligné l’écrivain.