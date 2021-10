Les Films de la semaine : Tim Burton, Sandrine Bonnaire et Michaël Youn à contre-emploi

- Frankenweenie de Tim Burton (USA, 1H27) avec Charlie Tahan, Winona Ryder, Martin Landau

Frankenweenie, un très beau film animé en 3D, est une nouvelle plongée dans l'univers de magie baroque de Tim Burton. Le film, qui met en scène des marionnettes animées doublées par des vedettes - Martin Landau, Winona Ryder... -, raconte l'histoire de Victor Frankenstein, un jeune garçon hors norme. Cet élève solitaire et surdoué est en admiration devant son professeur de sciences qui acquiert le pouvoir de créer la vie.

- La Traversée de Jérôme Cornuau (France/Belgique/Luxembourg, 1H37) avec Michaël Youn, Fanny Valette, Emilie Dequenne

Lola, une petite fille de 8 ans disparaît dans une île d'Ecosse. Ses parents, Martin et Sarah, brisés, ne résistent pas au drame et se séparent. Deux années plus tard, Lola est retrouvée à l'endroit exact où elle avait disparu. Elle est vivante, apparemment en bonne santé, mais reste plongée dans un étrange mutisme. Son père retourne seul sur l'île pour la chercher et la ramener.

- Paranormal Activity 4 de Henry Joost, Ariel Schulman (USA, 1H35) avec Katie Featherston, Kathryn Newton, Matt Shively

Le quatrième volet de la saga. Cette nouvelle histoire se déroule cinq années après les faits relatés dans Paranormal Activity 2.

- J'enrage de son absence de Sandrine Bonnaire (France/Belgique/Luxembourg, 1H38) avec William Hurt, Alexandra Lamy, Augustin Legrand

Aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années, Jacques (William Hurt) revient en France pour l'enterrement de son père et revoit Mado (Alexandra Lamy), avec laquelle il avait eu un enfant, mort dans un accident de la route à l'âge de 4 ans alors que Jacques était au volant. Le couple s'est alors dissocié, mais sans réussir à faire le deuil.

- Looper de Rian Johnson (Chine/USA, 1H50, avertissement publics sensibles) avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt

Ce film combine voyage dans le temps - un classique de la science-fiction - et guerre des mafias pour entraîner le spectateur dans un suspense haletant. Pour écrire Looper, son troisième long métrage, Rian Johnson s'est inspiré de son auteur de SF de prédilection, Philip K. Dick, dont plusieurs ouvrages ont été portés avec succès à l'écran : Blade runner, Total recall ou Minority report. A l'écran, le spectateur découvre une fable fantastique qui se joue entre deux époques : 2077, où le voyage dans le temps a été découvert, et trente ans plus tôt, où il n'existe pas encore.

- Un Plan parfait de Pascal Chaumeil (France, 1H44) avec Diane Kruger, Dany Boon, Alice Pol

Pour contourner la malédiction qui anéantit tous les premiers mariages de sa famille, Isabelle a une stratégie pour épouser l'homme qu'elle aime : trouver un pigeon, le séduire, l'épouser et divorcer. Un plan parfait si la cible n'était l'infernal Jean-Yves Berthier, rédacteur pour un guide touristique, qu'elle va suivre du Kilimandjaro à Moscou.