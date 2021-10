George Clooney recrute Daniel Craig en plus de Jean Dujardin pour son prochain film

George Clooney continue de constituer un casting quatre étoiles pour The Monuments Men. Daniel Craig, Bill Murray et John Goodman donneront la réplique à Cate Blanchett et Jean Dujardin, dans ce drame historique situé en pleine Seconde guerre mondiale, révèle Deadline.com.