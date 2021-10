Plus ouvert, plus convivial : c'est l'appartement idéal

Jean-Pierre Rey, architecte d’intérieur et gérant de la société ASCA Rouen explique que des critères importants sont à prendre en compte tels que l’ensoleillement, les qualités thermiques et les qualités auditives, pour organiser de manière idéale son chez-soi.

Un lieu qui vous ressemble

Il est conseillé tout d’abord de placer les pièces de vie, comme le salon ou la salle à manger, au Sud ou à l’Ouest afin qu’elles bénéficient de la chaleur et de la lumière nécessaires. On installera les chambres plutôt au Nord ou à l’Est puisque ce sont les pièces qui ont le moins besoin de jour. "Evidemment, nous ne gérerons pas la disposition des pièces de la même façon si l’on habite dans le sud de la France", précise l’architecte d’intérieur.

Les plus grandes pièces de l’appartement seront plutôt le salon et la salle à manger afin que toute la famille puisse se retrouver dans une grande pièce à vivre pour manger ou faire des loisirs ensemble. "La cuisine a évolué ces derniers temps, puisque beaucoup la désirent à l’américaine. Elle est donc ouverte et permet de se voir et de se parler plus facilement", détaille Jean-Pierre Rey. Selon lui, cette tendance est forte et une bonne gestion des appareils peut permettre d’éviter les odeurs de cuisine dans toutes les pièces.

Concevoir de nombreux rangements dans tout l’appartement et avoir des toilettes séparées de la salle de bains est également l’idéal. Mais le plus important, "c’est que l’appartement soit le reflet des personnes qui l’habitent", conclut l’architecte d’intérieur.