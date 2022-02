Boréales : les photographes exposent

En 1873, Jacob A Riis arrive à New-York. Scandalisé par la grande pauvreté de la population des immigrants danois, il immortalise leurs instants de vie. A voir au Musée des Beaux-Arts de Caen jusqu'au 25 janvier, entrée libre.

Marco Paoluzzo a, quant à lui, rapporté des clichés des îles Féroé, où les conditions climatiques n’enlèvent rien à l’enchantement d’un paysage mystérieux, découpé à la hache par un géant maladroit. C’est à l’Abbaye aux dames jusqu’au 13 décembre.

L’exposition sans doute la plus illustrative des difficultés rencontrées par les peuples du Nord a été réalisée par Xavier Démier. Ce photographe communique la réalité du réchauffement climatique grâce à des clichés illustrant la vie quotidienne des Inuits dont les comportements sont aujourd’hui modifiés. A voir au musée de Normandie jusqu’au 31 décembre. Au milieu des photos d’Adeline Keil et Arno Rafael Minkkinen, l’Artothèque sort du cadre en exposant les collages d’Erro, peintre islandais. Ce dernier révèle le chaos et les cauchemars de notre époque avec d’inépuisables ressources imaginatives. A voir jusqu’au 28 novembre à l’Artothèque. La FRAC de Basse Normandie expose du 20 novembre au 3 janvier 2010, Jeppe Hein, Ulrik Weck et Joachim Koester pour une exploration de l’environnement urbain. Malgré l’omniprésence du froid, une chaleur générale émane de ces expositions éclectiques. Il est enfin possible de plonger son regard dans les paysages normands d’Anne Hämäläinen à l’Abbaye d’Ardenne. Programme complet : www.crlbn.fr



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire