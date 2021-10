Les lycéens chantent au service des associations

Coachine Team est née en 2005 au lycée Sacré Coeur de Rouen. "Des élèves m’ont expliqué qu’ils voulaient monter une pièce" raconte la présidente de l’association, Christine Lecarpentier, également professeur de français. "Nous avons commencé, mais rapidement j’ai vu que cela ne leur correspondait pas. Je leur ai donc proposé de l’expression scénique en musique à la place du théâtre" explique-t-elle.

Au service des autres associations

Depuis, la Coachine Team produit des spectacles pour différentes associations et reverse l’intégralité des fonds récoltés à celles-ci. Les membres de la Coachine Team ont notamment joué pour l’association Sacré Coeur Humanitaire et ont récolté l’argent nécessaire pour subventionner une mission à Madagascar. Cécile, chargée de la communication, explique que "l’association est pleine de dynamisme et sans prise de tête". "Le plus important est que les jeunes prennent plaisir à construire quelque chose et à se mobiliser pour une association qui leur tient à cœur" conclut la présidente.

Pratique. Coachine Team, Centre de loisirs, Avenue Georges Braque Grand Quevilly. Infos. 06.45.70.42.59 ; la-coachine-team.eklablog.com