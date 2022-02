Alain Souchon narre ses peines

Depuis "J'ai dix ans", l'artiste a grandi et n'a cessé de séduire un large public grâce à sa voix douce et son air d'adolescent taquin. Son nouvel album "Ecoutez d'où ma peine vient" est marqué par l'absence de son complice Laurent Voulzy. Pour autant, l'artiste reste fidèle à ses douces mélodies alanguies, dont il réalise, avec son fils Pierre la composition. La chanson Rêveurs est un élan vers l'amour, la paix et la liberté. Dans "Les saisons", l'hiver, le printemps, l'été et l'automne défilent, ralentissant l'esquisse du temps dans nos esprits souvent trop pressés. Rendez-vous ce vendredi 13 novembre, à 20h, au Zénith de Caen. Prix des places de 40 à 43€. Plus d'informations, tél. 02 31 50 32 30.



