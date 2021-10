La table de la semaine : aux casseroles qui chantent à Caen

A l’intérieur, le cadre est en revanche soigné et la vue dégagée sur les rives de l’Orne. Depuis une dizaine de jours, Aux casseroles qui chantent a ouvert ses portes à quelques pas du Quai de Juillet.

Bonne note pour les desserts

Je suis accueillie chaleureusement pas deux serveuses. Sur la carte, je découvre les propositions de l’établissement : un plat du jour à 9 €, une entrée et un plat ou un plat et un dessert à 14 € et enfin, une entrée, un plat et un dessert pour 19€.

L’offre est alléchante : croustillant de queue de boeuf et sa sauce caramel, poitrine de porc fondante, carrelet cuit à plat, sa tapenade et sa purée de patates douces parfumées au gingembre... En plat du jour, boeuf bourguignon et tagliatelles fraîches. Je me laisse tentée. L’ensemble est très bon.

En dessert, je choisis un vacherin cerise pistache... Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. Et bien, cet empilement de glace et de meringue est réussi. La pistache est simplement exquise ! Mon voisin de table a opté pour un riz au lait servi avec sa crème citron et son écume de pamplemousse. "Aérien", commente-t-il. Avec un verre de vin, mon addition s’élève à 17,50€.

Pratique. Aux casseroles qui chantent, 11 rond point de l’Orne à Caen. Tél. 02.31.72.18.94.