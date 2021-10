La recette du dimanche : compote de poires aux noix et à la vanille

Pour 4 à 6 personnes

Préparation : 10 mn

Cuisson : 25 mn

Ingrédients :

4 belles poires

2 pommes

2 gousses de vanille

6 cuillerées à soupe de sucre roux

1 noix de beurre

80 g de cerneaux de noix

1 cuillère à soupe de miel



Pelez les poires, coupez-les en quartiers, puis éliminez le cœur et les pépins. Pelez et épépinez aussi les pommes. Coupez les fruits en morceaux et mettez-les dans une grande casserole en acier inoxydable avec le sucre.

Avec la pointe d’un couteau, ouvrez les gousses de vanille dans la longueur et grattez l’intérieur pour récupérer toutes les petites graines noires. Ajoutez-les au contenu de la casserole. Ajoutez 5 cl d’eau, couvrez et faites cuire à feu doux pendant 25 mn environ.

Retirez les demi-gousses de vanille et laissez refroidir la préparation. Passez-la au mixeur afin d’obtenir une compote très fine.

Dans une poêle, faites mousser le beurre, puis ajoutez les cerneaux de noix et le miel. Mélangez bien et faite légèrement caraméliser.

Servez la compote encore tiède dans des coupes et saupoudrez chacune de noix caramélisées.