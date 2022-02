Ifs : ils vont à l’école en pédibus

Tous les matins, à 8h20 précise (et tant pis pour les retardataires!) le service est proposé sur deux lignes, celle du Chemin Vert et celle du parc Molière. Concernant cette dernière, le départ se situe à l'intersection de la rue Paul Claudel et du boulevard Molière. Pour le première fois, c'est Laurence Queruel qui assure le trajet. 'Nous marchons vers l'école Jules Verne sur un trajet d'un kilomètre et demi environ. Nous traversons une zone résidentielle”, explique la maman de la petite Zélie, 7 ans.



Une troisième ligne en projet

La ligne 1 compte deux arrêts après le départ, l’un rue des Sablonnettes et l’autre Impasse du home. C’est la sécurité qui a défini ces points d’arrêt : les trottoirs y sont en effet assez larges pour ne pas mettre en danger les enfants et l’accompagnateur. “Nous aurons des gilets réfléchissants prochainement”, indique Laurence Queruel. “Vendredi dernier, des balises ont été installées aux différentes stations”, relate Alain Gruenais, maire adjoint au développement durable.

Pour le moment, le pébidus ne concerne que les trajets matinaux. Ceux du midi et du soir restent aux soins de chaque famille. “Un parent différent accompagne le petit groupe chaque jour en fonction de sa disponibilité”, souligne Laurence Queruel. “Le nombre d’enfants est limité. Je crois que nous n’excéderons pas plus d’une dizaine d’enfants”, poursuit-elle. Le pédibus permet aussi, en plus de l’aspect écologique, de faire faire un peu de marche aux enfants. Un bilan de l’opération sera dressé à la fin de l’année 2009. Si ce dernier est bon, le dispositif pourrait être étendu à une troisième ligne, déjà en projet mais dont le départ a été “différé pour cause de travaux”.



