Caen. Les inscriptions à la Rad'eau Race 2025 sont officiellement ouvertes !

Il est désormais possible de s'inscrire pour la nouvelle édition de la Rad'eau Race, qui se tiendra le 7 septembre prochain sur le bassin Saint-Pierre à Caen. Sur une distance de 500 mètres, 16 équipes de 4 personnes s'affronteront sur des radeaux construits de leurs propres mains, et tenteront d'arriver les premiers. De gros lots attendent les vainqueurs : 1 000€ pour l'équipe la plus rapide, 300€ pour l'équipe la plus créative, et 200€ pour l'équipe préférée du public. Comment s'inscrire ? Rendez-vous sur le site de la Rad'eau race, et remplissez le formulaire. Les frais d'inscription sont gratuits mais une caution de 200€ vous sera demandée. Vous avez jusqu'au 30 juin pour vous inscrire. Plus d'informations sur radeaurace.fr