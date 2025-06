Cherbourg-en-Cotentin. Résoudre un conflit à l'amiable : de plus en plus de dossiers pour les conciliateurs

Une voisine qui marche en talons à 5h du matin, une voiture achetée d'occasion qui se révèle défectueuse, ces conflits sont de plus en plus courants et mènent souvent les parties au tribunal. Pourtant il existe une autre solution : les conciliateurs de justice.

Aider les partis à trouver une solution

Habituellement professionnels dans le droit, les conciliateurs de justice interviennent avant que le dossier ne passe au tribunal. "Nous sommes ici pour accorder les deux parties. Contrairement aux médiateurs, nous ne proposons pas de solution, mais nous veillons à ce que les parties la trouvent elles-mêmes" explique Marc Péres au nom des conciliateurs rattachés au tribunal de Cherbourg. En 2024, les conciliateurs du Cotentin sont intervenus pour 584 affaires. Seulement 117 se sont soldées par un échec et ont fini au tribunal, 346 ont été résolues positivement. "Notre objectif, c'est vraiment que les gens se serrent la main en partant" confie le conciliateur qui précise encore : "tous nos services sont gratuits".

Gratuits, faciles à joindre, les conciliateurs de plus en plus sollicités

Depuis octobre 2024, certaines affaires doivent obligatoirement passer par la conciliation avant d'aller au tribunal, ce qui explique aussi l'augmentation des dossiers pour les conciliateurs. "Chaque saison apporte ses conflits : au printemps ce sont souvent les haies, les restitutions de garantie, en été" souligne un conciliateur en souriant. Un autre atout qui permettrait de justifier cette augmentation : leurs services sont gratuits, et on peut les joindre aussi bien par mail que par message ou via une rencontre dans les permanences.