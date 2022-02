La pépinière, un accélérateur d’entreprises

'Nous y sommes restés sept mois. Quand nous sommes arrivés, nous n'avons eu qu'à poser nos affaires et à brancher nos ordinateurs. Nous avons bénéficié de la richesse de la pépinière dans de multiples domaines. Côté pratique par exemple, nous avions toute de suite une adresse postale. Et nous avons aussi eu des conseils en marketing, en communication...”, témoigne Philippe Kohler, co-fondateur de Chic Green avec son ami et associé Xavier Croux. 'Sur l'agglomération de Caen-la-Mer, nous avons trouvé des compétences, Oséo Basse-Normandie en premier lieu, et d'importantes ressources au sein des pépinières”, poursuit-il. Et Philippe Kohler de conclure avec conviction : 'Cela a été un véritable accélérateur.”



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire