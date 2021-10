Comment consommer malin ? Réponse mercredi à Lisieux

La gestion du budget d’une famille n’est pas toujours chose simple : crédits, factures, achats, vacances, accidents de la vie… Nous ne sommes pas toujours en mesure de prendre la bonne décision face à des dépenses imprévues.

C’est pourquoi, le CCAS propose une journée d’information et d’échange, ouverte à tous et totalement gratuite, sur la thématique de la gestion du budget. Si en 2011 l’accent avait était mis sur les crédits à la consommation, cette année, le CCAS et ses partenaires ont retenu le thème du logement.

Au programme : stands d’information, théâtre forum, débats, jeux de table, expositions, ateliers. Entre les conseils des grands-mères et les gestes écoresponsables, venez échanger vos idées !



Ecoutez Elodie Fontaine, Conseillère Economie Social et Familial au CCAS de Lisieux.