Journée nationale du diabète à Caen

On compte 50 000 diabétiques en Basse-Normandie, 3 millions en France et selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 7 millions à l'horizon 2020.

De chiffres accablants qui montrent l'importance d'agir, de prévenir et de guérir.

Samedi 7 novembre aura lieu une grande journée de mobilisation afin d'évoquer cette maladie. Au menu, dépistage gratuit, rencontres avec les professionnels et les réseaux de santé. Des débats seront aussi organisés par les animateurs de l'événement. L'occasion de regrouper et d'entendre des patients souffrant du diabète, mais aussi leurs entourages.

Les rencontres ont donc lieu samedi 7 novembre à l'espace Ardenna, route d'Authie à Saint-germain-la-blanche-herbe

Renseignement au 02 31 93 16 50.



Légende photo : Jeannine Pilet, secrétaire de l'association des diabétiques du Calvados et Jean Roussel, président.







