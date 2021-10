Dans les pommiers, un vrai parcours du combattant

Au programme : 28 obstacles (tyrolienne, pont de singe, bambou, tranchées, tunnel...) à franchir seul ou en famille !

Il aura fallu deux ans pour que Commando 23 voit le jour. Le parcours a été élaboré à l’identique de ceux qui ont été créés pour les commandos lors de la Seconde Guerre Mondiale. “On ne peut former une société cohérente si on ne va pas tous dans le même sens malgré nos différences. Le commando ? C’est une unité où les officiers et soldats sont soudés sur un même champ de bataille”, explique Philippe Debruyne. Ce parcours se veut un vibrant hommage aux combattants de la Seconde Guerre.

Pratique. Commando 23, Ferme Nature et Fruits, 555 route de Barentin, Roumare. www.commando23.com.