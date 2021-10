James Blunt pourrait prendre sa retraite

"Je veux simplement prendre du temps pour moi", déclare le chanteur au journal. Il enfonce ensuite le clou : "Je n'ai pas l'intention d'écrire d'autres chansons. Je me relaxe depuis que j'ai terminé ma dernière tournée mondiale et je passe beaucoup de temps à Ibiza où j'ai une villa."

Le chanteur britannique a vendu plus de 18 millions de disques dans le monde, essentiellement avec Back To Bedlam, l'album d'où est issu son plus grand tube You're beautiful.