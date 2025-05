Gagnez 2 places pour le concert LORDS OF THE SOUND

L’orchestre LORDS OF THE SOUND présente son nouveau spectacle : « Music is Coming »

Sous la direction de chefs d’orchestre passionnés, les musiciens de LORDS OF THE SOUND interpréteront des morceaux emblématiques issus de sagas telles que Game of Thrones, The Mandalorian, Vikings, Dune, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Wonder Woman, Les Chroniques de Narnia, Avatar, Star Wars, Matrix, Le Cinquième Élément, Pirates des Caraïbes, et bien d’autres encore.

Ces œuvres, bien que variées dans leurs genres et intrigues, partagent toutes une dimension magique que l’orchestre LORDS OF THE SOUND sublime à travers sa musique.​

Vivez l'enchantement musical en direct

Chaque note, chaque geste du chef d’orchestre, chaque instrument transporte le public dans des mondes où contes de fées, mythes, dragons, créatures invisibles et pouvoirs surnaturels prennent vie.​ La durée totale du concert est d’environ 2h30, incluant un entracte.

Date : mardi 3 juin à 20h au Zénith de Rouen

