Près de Saint-Lô. France Boissons inaugure un nouvel entrepôt

"Nous croyons beaucoup en notre ancrage local dans la Manche", affirme Laurent Théodore, le président de France Boissons, lors de l'inauguration du nouveau site de l'entreprise à Saint-Amand, au sud de Saint-Lô, lundi 28 avril. Pour France Boissons, il est important de faciliter les transports de marchandises en étant au plus proche de ses clients. Ouvrir cet entrepôt permet à France Boissons de se localiser au centre du département. Il vient remplacer deux entrepôts : celui de Cherbourg, vieillissant et ne répondant plus aux normes de sécurité que s'impose l'entreprise, et celui de Vire (Calvados), devenu trop petit pour subvenir aux besoins des CHR de la Manche. Ces deux problématiques symbolisent bien l'enjeu de ce nouveau site : construire un lieu de travail sûr pour les employés et qui correspond à la demande dans le département.

Un emplacement idéal

La ville de Saint-Amand était une candidate idéale à l'implantation de France Boissons par son emplacement géographique. Ce nouveau site permet à la filiale d'accéder facilement aux quatre coins du département. "Avec cet entrepôt très bien situé en ce qui concerne le réseau autoroutier, on peut desservir de manière très efficace toute la Manche, que ce soit Cherbourg, Barfleur, mais aussi Coutances, Vire (Calvados, N.D.L.R) et Granville qui sont de belles opportunités", explique Laurent Théodore. Il aura fallu attendre deux ans pour voir le bâtiment sortir de terre.

Cyril Béquet, directeur du site, explique cette implantation Impossible de lire le son.

Un besoin de sécurité et une démarche écoresponsable

"La santé et la sécurité de nos collaborateurs sont des enjeux majeurs", a précisé le président du groupe lors de l'inauguration. Il est important pour l'entreprise que ses employés puissent travailler de la manière la plus sûre et agréable possible. C'est pourquoi un budget spécial a été alloué à l'achat de matériel pour faciliter l'accès à certains lieux de stockage des clients par exemple. Tout est également mis en œuvre sur le site pour limiter la pénibilité et les risques pour les travailleurs, avec divers équipements de port de charges et de protection. L'écologie est aussi de mise pour ce nouvel édifice qui bénéficie de panneaux photovoltaïques. Les lumières intérieures sont des LED à détection de mouvement qui ne s'allument qu'en cas de besoin. A l'extérieur du bâtiment, on retrouve une pompe à biocarburant, destiné à alimenter les camions de livraison.