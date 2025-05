Rouen. Avec le festival Curieux printemps, la culture continue d'essaimer

Curieux printemps encourage la créativité des compagnies et la curiosité du public. Marie-Andrée Malleville, adjointe au maire en charge de la culture, présente cette nouvelle édition.

Le théâtre à l'honneur

"Curieux Printemps existe depuis 15 ans. Le festival a pour but de mettre en valeur la création rouennaise en matière de spectacle vivant. Le territoire fourmille de compagnies et le festival témoigne de leur créativité", explique l'élue. Depuis trois ans, le théâtre est au cœur du festival "mais comme la création théâtrale contemporaine prend des formes pluridisciplinaires, nous découvrons aussi d'autres disciplines". Ainsi, la narration peut recourir aussi bien à la pratique circassienne dans Fratello de la Cie Bestia qu'à une partition musicale dans Le Plancher de la Cie Le qui-vive.

Des sujets de société

"Les spectacles sont choisis par Sorana Munteanu du service culturel de la Ville. Elle prospecte très souvent dans l'enceinte même du Labo Victor Hugo où les spectacles voient le jour", explique Marie-Andrée Malleville. Ce sont des créations très récentes voire inédites qui sont retenues. "Il n'y a pas de fil conducteur qui relie ces spectacles : il s'agit au contraire de mettre en avant le spectacle vivant dans toute sa diversité. On peut trouver des adaptations, comme la Cie La Dissidente qui présente "La plus précieuse des marchandises" de Jean-Claude Grumberg ou des créations comme celle du collectif "Pourquoi sont-elles veuves ?" qui traite de la violence féminine."

Partout et pour tous

"Nous choisissons d'aller au plus près du public", souligne l'élue. Le festival prend soin de sortir ces spectacles des théâtres pour combattre l'élitisme. Cette année, des spectacles seront par exemple programmés à la MJC Rive Gauche, dans les Jardins de l'Hôtel de ville, dans des bibliothèques, au jardin Saint-Sever et même dans une librairie. "Le festival s'adresse à toutes et tous. Il n'y a qu'une seule condition préalable : être doté du plus bel attribut de l'être humain selon Jean-Jacques Rousseau, la curiosité."

Pratique. Du 7 au 28 mai à Rouen. Infos et programme sur curieuxprintemps.fr