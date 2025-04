Coutances Mer et Bocage. Une filière dédiée au matériel de sport et de loisir ouverte dans les déchetteries

Les déchetteries de Hyenville et de Gratot vont bientôt permettre à tous de participer au recyclage de son matériel de sport et de loisir. A partir du 28 avril, les deux déchetteries les plus fréquentées de la communauté de communes de Coutances Mer et Bocage (CMB) vont accueillir un bac de recyclage consacré aux articles de sport et de loisir. Ces articles étaient auparavant jetés aux encombrants, comme les meubles par exemple.

Ces encombrants sont, après leur récupération, enfouis dans le sud-Manche. Ils représentent la deuxième plus grosse masse de déchets récupérés par la déchetterie, après les déchets verts. La création de cette filière pour les articles de sport va donc permettre de réduire l'enfouissement en favorisant le recyclage et le réemploi. Une filière de la sorte existe déjà dans les déchetteries concernant l'électroménager.

Ballons, vélos ou skis…

De nombreux articles sont compris dans la dénomination "sport et loisir". Il y a les ballons de toutes sortes, les équipements comme les chaussures à crampons, genouillères… Cela comprend aussi les objets plus volumineux comme les vélos, skis ou autre surfs. Cette filière s'adresse à "tous les objets que vous pouvez acheter en magasin de sport", selon Corinne Clément, la vice-présidente de CMB à la transition écologique. Le bénéfice de cette nouvelle filière est aussi économique pour CMB. Les communes sont taxées sur les encombrants qu'elles produisent. Créer une filière de recyclage de ces produits permet ainsi de limiter les encombrants et donc les taxes pour la communauté de communes. Ces taxes ont été multipliées par trois en un an.

Retour à l'envoyeur

Après la récupération en déchetteries, le dispositif Ecologic prend le relais. Il récupère les articles pour les emmener dans des centres de tri. Il est alors décidé quels articles sont en assez bon état pour être donnés à des associations, et quels articles ne le peuvent pas et sont envoyés au recyclage. Les articles envoyés au recyclage sont transformés en matière première pour fabriquer de nouveaux objets. Ce dispositif de réemploi est déjà présent dans de nombreuses déchetteries de la région.