Premier SUV de Skoda, le Yeti est au poil

Rival en chef du Nissan Qashqai, le Yeti reprend de ses ancêtres 4x4 purs et durs un habitacle pratique, avec des ouvrants bien dimensionnés et une grande surface vitrée. D'où sa silhouette assez cubique qui tranche avec les réalisations contemporaines plus effilées. Il se démarque aussi par sa longueur réduite à 4,22 m, qui en fait un SUV très compact, sans pénaliser l'habitabilité, ni le coffre.



Trois niveaux de finition

Pour l’aménagement intérieur, le Yeti reprend les sièges arrières modulables du Roomster, rendant l’habitacle très fonctionnel. La planche de bord revendique un niveau de qualité supérieur à la moyenne. Le Yeti se décline sous trois niveaux de finition, Active, Ambition et Experience. Riche de 6 airbags, d’une climatisation semi-automatique, d’un ordinateur de bord, et même d’un contrôle de pression des pneus, la version de base apparaît déjà sérieuse.



En 4x4, pas de frottements inutiles

Côté châssis, le constructeur tchèque du groupe Volkswagen a choisi d’adapter celui de l’Octavia, qui peut recevoir une transmission intégrale 4x4. Compte tenu de l’élévation du centre de gravité, les voies ont été élargies, avec un amortissement spécifique. Et toutes les mécaniques Skoda sont ici dernier cri, à l’instar du turbo-diesel 2.0 TDi common rail avec filtre à particules, décliné en 110, 140 et 170 ch. Sur les Yeti 4x4, une transmission intégrale, avec embrayage Haldex de dernière génération, délivre de la motricité sur l’arrière lorsque l’adhérence manque. Mais sur sol sec, le système privilégie largement l’essieu avant afin d’éviter les frottements inutiles. Optionnelle, une touche “off-road” optimise l’auto aux conditions du roulage tout-chemin.

Après avoir bien filoché sur l’autoroute et montré une aimable agilité en virages de montagne, malgré le crissement des pneus dérivant en léger sous-virage, le Yéti épate pour son homogénéité. Et sa conso, gentiment calée entre 7,7 et 8,3 l./100 selon la conduite et la topographie. Mais son talon d’Achille, c’est quand même son poids. Certes bien contré par les 320 Nm du TDi 140 ch, hormis sur les rampes sévères qui l’effondrent vite sur les rapports finaux trop longs. Comme sur certains raidillons, mieux vaut donc anticiper en rétrogradant. Mais sur les pistes de terre et de caillasse, la critique ne vaut plus puisque, touche “off-road” enclenchée, la première suffit. Sans jouer les franchisseurs, le Yéti surprend pourtant par des aptitudes au crapahutage pas si communes. Et sans un confort de suspension aussi résolu que sur l’asphalte.



REPERES

Un toit panoramique. Parmi les nombreux atouts du Yeti, son toit panoramique coulissant en verre apporte une grande luminosité dans l’habitacle. Installé de série sur la finition supérieure Experience, sa commande électrique permet également différents réglages afin de réguler au mieux l’arrivée d’air.



Options raffinées. Une liste d’options joufflue permet à ceux qui ne regardent pas à la dépense d’intégrer dans leur Yeti quelques dispositions techniques innovantes, comme l’éclairage auto-adaptatif AFS, qui gère finement le faisceau des phares. Egalement “high tech”, le Park Assist indique si le créneau de stationnement repéré peut loger l’auto et contribue à la garer en tournant le volant tout seul.



Fiche technique. Conso. norm : 7,9-5,9-6,6/7,6-5,2-6,1l./100. CO2 : 154/159 g/km. Prix : 8 versions essence de 18 890 € (1.2 TSi 105 ch 4x2 Active) à 29 000 € (1.8 TSi 160 ch 4x4 Experience). 10 versions diesel – tous sans malus - de 22 690 € (2.0 TDi CR 110 ch FAP 4x2 Active) à 31 900 €



Verdict : 16,5/20

Sécurité ***

Finition ****

Confort ***

Economie d’usage ****

Séduction/Prix ***





Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire