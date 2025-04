Bonne table à Caen. Soyombo vous fait voyager en Asie

Mon côté curieux et mon envie soudaine de manger des spécialités asiatiques m'ont emmené chez Soyombo, un restaurant qui a ouvert ses portes le 11 septembre dernier. Un lieu calme et fleuri accompagné d'œuvre d'art asiatique qui vous donne des envies de voyage.

Du fait maison à la perfection

Chaleureusement accueilli par Amartsetseg et Batbaatar Luvsan, je m'installe et j'ai le choix entre un menu du jour ou en sélectionnant ce qu'il y a à la carte. Il faut savoir que je ne suis pas un véritable passionné des spécialités asiatiques, je décide donc de choisir des valeurs sûres.

En entrée, je me tourne donc vers les samoussas au bœuf, à 4,50 euros les quatre pièces. Déjà, je sais que je vais passer un bon moment. Ces samoussas sont bel et bien faits maison, et ça se voit à leur belle dorure. Ils sont également bien garnis et ils ont un goût qui apporte du plaisir alors même que ce n'est que l'entrée. D'autres choix s'étaient proposés à moi comme les brochettes yakitori, la salade de tempura ou encore les nems de poulet ou crevette.

Vient ensuite le plat. Je n'ai pas envie de me tourner vers une soupe de pad thaï ou de ramens à 12 euros. En revanche, je suis vraiment tenté par les nouilles sautées, à 12,50 euros. En viande je choisis du poulet et une sauce à l'ail. J'ai eu un doute sur cette sauce, mais très rapidement je n'ai pas regretté. Le chef a parfaitement cuisiné ce plat et l'assaisonnement vient l'agrémenter à la perfection. Ensuite, je termine ce repas avec des perles de coco à 5 euros.

Nouilles sautées au poulet et sauce à l'ail.

Je me suis régalé et j'ai ressenti la passion de ce couple originaire de Mongolie "arrivé à Caen en 2008", et qui est "dans le métier depuis 15 ans". Ce restaurant où "tout est fait maison" correspond à tout type de clientèle. Le petit plus, les étudiants bénéficient de -10%.

Pratique. 19 avenue du Six Juin à Caen. Ouvert du lundi au dimanche de 11h à 14h30 et de 18h30 à 00h.Tel : 09 53 17 74 97.