Nuit de la vidéo à Saint Laurent de Terregate

RDV samedi 20 octobre de 20h à 4h à Saint Laurent de Terregate pour "la nuit de la vidéo, à l'autre café.

Des projections grand format intérieur et extérieur, le café sera ouvert toute la nuit...

Le but et de montrer un travail d art visuel que chacun peut faire avec ses moyens grâce au nouvelles technologie.

Art vidéo

Manteaux de fourrure a la disposition de la clientèle !



Ciné galerie

20h00 - Fligt de Tania

Motion Design de Gayet

Trytik liquide de Anne Laure

20h30 – L’effet Domotro ( fiction ) un film de Fredérique Pelletier et Fabien Luszezyszyn

21h30 – film court , comédies burlesques …

22h30 – les moutons

Le rêve de Miranda

Tehuelchina

de Jean Sébastien (Argentine)



00h00 - 4h00 Clip, animation..





Ciné café & extérieur X 3

20h00 – Le contremaitre et sa contremaitresse Performance et art vidéo

Bernard Hallouf de Dany Abécassis (tuerie d un cochon)

Distance art vidéo

Le contremaitre et sa contremaitresse

21h30 – Ciné concert improvisé sur film muet par la fanfare BIG FRUIT LEILA

(Fanfare de poche modulable) et ses invités...

22h30 - 4h00 Image, expérience, clip, animation, audio visuel





Ciné lac

Clip du lac de Simon Gautier en continu

Ecoutez Jean-Louis à l'autre café nous présenter la soirée: