Pâques. Partez à la chasse aux œufs dans tout le Calvados !

Qui dit week-end de Pâques dit chasses aux œufs ! Les festivités débutent mercredi 16 et samedi 19 avril à Caen, de 14h à 18h aux Rives de l'Orne, avec une chasse au profit du Secours populaire : 1€ sera reversé à l'association pour chaque inscrit. Samedi, à Trouville-sur-Mer, une chasse est organisée par l'office de tourisme de la commune. L'événement sera ouvert entre 10h30 et 12h45, avec un créneau par âge jusqu'à 12 ans, au Parc de la Roseraie, 44 rue du Général de Gaulle. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de l'office de tourisme. D'autres chasses auront lieu le 20 avril. Au verger de Roncheville, à Bavent, les enfants de 2 à 8 ans seront attendus à 10h30 et à 11h30 sur réservation (06 84 77 82 83). 8€ pour les enfants et 5€ pour les parents. Au Musée de Vieux-la-Romaine, c'est une chasse à énigmes qui sera organisée. Des créneaux seront disponibles sur réservation (my.weezevent.com), entre 10h et 17h, pour 3€ en supplément de l'entrée du musée. Les festivités se poursuivront dans l'après-midi, avec une chasse aux œufs à Houlgate, dans le parc Docteur André Fauvel.