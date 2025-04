Saint-Romain-de-Colbosc. Le nouveau gymnase Alice Milliat inauguré

Le nouveau gymnase communautaire Alice Milliat a été inauguré samedi 5 avril à Saint-Romain-de-Colbosc. Il est mis à disposition des élèves du collège André Siegfried ainsi qu'aux associations sportives locales depuis début septembre 2024.

Un équipement vétuste

L'ancien gymnase de Saint-Romain-de-Colbosc ne répondait plus, ni aux besoins des 850 élèves du collège André Siegfried adjacent et des dix associations sportives qui l'utilisaient, ni aux normes de sécurité et d'accessibilité. Une partie du pignon du bâtiment s'était envolée en mai 2018, entraînant la fermeture définitive de l'équipement. Après expertise, il a été conclu qu'il fallait démolir et reconstruire le grand gymnase.

Le nouveau gymnase a coûté 6,26 millions d'euros au Havre Seine Métropole, avec des subventions de l'Etat (414 000 euros), du Département de Seine-Maritime (762 000 euros) et de la Région Normandie (150 000 euros).

Un équipement pour les sportifs

Le nouveau gymnase Alice Milliat a ouvert ses portes le 2 septembre 2024. Homologué pour des compétitions de niveau départemental, il poursuit sa vocation d'équipement communautaire. Il est ainsi mis à disposition du collège André Siegfried et des associations sportives locales. D'une surface de 2 060m2 pour la partie neuve et 450m2 pour la partie ancienne (salle d'évolution, sanitaires et vestiaires), il permet de recevoir simultanément deux classes d'élèves et 210 personnes en tribune. L'équipement est conçu pour la pratique de nombreuses disciplines comme le basketball (1 terrain longitudinal ou 3 terrains transversaux), le handball (1 terrain longitudinal ou 3 terrains transversaux), le volley-ball (4 terrains), le badminton (9 terrains) et l'escalade (un mur d'environ 190m2 avec 13 voies utilisables simultanément).

Alice Milliat, une militante du développement du sport féminin

Le nom du gymnase rend hommage à la sportive française Alice Milliat (1884–1957), qui a œuvré pour l'inclusion des femmes dans le sport en organisant notamment les premiers Jeux mondiaux féminins en 1922 à Paris. Son travail pour l'égalité dans le sport reste un héritage majeur pour l'égalité des droits et le sport au féminin.