Le Bistrot Basque, sur le Quai Vendeuvre

Au mur, sur la carte ou sur les assiettes, le vert et le rouge sont dominants, à l'image des couleurs du drapeau du Pays Basque. Le midi, le restaurant propose un plat du jour à 9,50 € ainsi qu'une formule plat et dessert pour 14 €. Avec cette seconde option, j'ai le choix entre une omelette aux cèpes, une assiette Hasparren, une brochette de Bayonne, des crevettes sautées ou les plats du jour : navarin d'agneau et filet de carrelet au beurre blanc. Le maître des lieux précise au moment de la commande que la spécialité de la maison est la morue fraîche à l'espagnole (servie pour deux personnes).



Un riz Olé !

Je choisis le carrelet au beurre blanc, servi rapidement, joliment présenté et très tendre en bouche. Il s’accompagne d’une sélection de trois riz. Je me régale, tout comme mon convive qui a choisi une omelette aux cèpes, simple mais délicieuse.

En dessert, j’opte pour un riz “Olé” délicatement parfumé. Avec un verre de vin blanc et un café, la note atteint 18 euros. Un tarif raisonnable pour un agréable “voyage” dans le sud ouest de la France.

Le Bistrot Basque, 24, quai Vendeuvre. Tél. 02 31 38 21 26. Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h30 à 23 h.



