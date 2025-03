Hérouville-Saint-Clair. Le festival de BD des Planches et des Vaches est de retour

Les 5 et 6 avril 2025, Hérouville-Saint-Clair accueillera la 22e édition du festival de BD des Planches et des Vaches. Ce sont deux jours de fête, pour toute la famille, autour du 9e Art avec 39 auteurs en dédicace, une exposition dédiée à Cyrille Ternon, des rencontres animées, des performances graphiques et des contes dessinés.

Flânez entre stands de BD neuves et d'occasion, participez à des jeux et profitez d'une ambiance unique. Le festival propose également des ateliers pour petits et grands afin de découvrir l'univers de la bande dessinée. Une boutique officielle vous permettra d'acquérir des éditions exclusives et des objets collectors. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du 9e Art.

Eric Le Pape, le directeur de l'événement, détaille le programme de ces deux jours au micro de Tendance Ouest :

Festival BD des Planches et des Vaches

Pratique. Tarif d'entrée : 2€, gratuit pour les -de 10 ans. Restauration sur place. Parking gratuit.