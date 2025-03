Cadeau. Teddy d'Ecrainville a décroché 1 000€ !

Vendredi 28 mars, Teddy, d'Ecrainville (Seine-Maritime), a décroché 1 000€ grâce à La Cagnotte du Printemps sur Tendance Ouest.

Une belle surprise pour Teddy ! Fidèle auditeur, il s'apprête a souffler ses 44 bougies, de quoi fêter son anniversaire dignement !

Teddy gagne 1 000€

La Cagnotte Tendance Ouest est de retour ! Du lundi au vendredi à 8h13 et 17h13, tentez votre chance et remportez entre 100 et 1 500€.

