Jeu. Gagnez vos entrées pour la 41ème course de côte d'Hébécrevon Agneaux

Ce dimanche, l’ASA du Bocage accueillera une centaine de pilotes prêts à en découdre sur un parcours spectaculaire de 1 900 mètres.

Un enjeu de taille : la qualification à la Coupe de France de la Montagne

Cette 41e édition ne sera pas seulement une course pour la gloire, mais aussi une étape cruciale pour les pilotes en quête de points en vue de leur qualification à la finale de la Coupe de France de la Montagne. Cette dernière se déroulera cette année en Lozère, à Canourgue (48), et promet d’être une épreuve relevée.

Retour sur les performances de 2024

Dans la série Production (voitures fermées), le podium de l’année dernière avait vu Julien Dupont s’imposer au volant de sa Volvo TC10, suivi de Stéphane Garcia en 308 Cup et de Patrick Ramus sur sa mythique Simca 1000 Turbo. Dupont et Ramus seront à nouveau présents cette année, mais la concurrence s’annonce encore plus rude.

Côté série Sport (voitures découvertes), Gaétan Renouf avait triomphé sur sa Dallara F305, devançant Gilbert Isabelle en Speed-Car GTR et Benoît Taviaux sur une autre Dallara F305. Cette catégorie promet un affrontement palpitant avec l’arrivée de pilotes aguerris, dont Fabien Ponchant, qui s’était illustré en montant sur la troisième marche du podium lors de l’épreuve nationale en mai dernier.

L’ASA du Bocage déjà tournée vers 2025

Alors que l’effervescence monte pour cette édition, l’équipe de l’ASA du Bocage travaille déjà activement sur l’organisation de l’épreuve du Championnat de France, qui se tiendra les 10 et 11 mai 2025. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de sensations fortes !

Date : Dimanche 30 Mars à Hébécrevon

