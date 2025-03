Sorties. La Foire internationale de Rouen 2025 : voyagez au cœur du Canada

Du 28 mars au 6 avril 2025, la Foire internationale de Rouen revient pour une 96e édition placée sous le signe du Canada. Sur 42 000m², plus de 400 exposants et de nombreuses animations vous attendent : exposition immersive, patinoire géante, initiation au curling, concerts, village artisanal et spécialités culinaires canadiennes. Rendez-vous au Parc Expo pour un voyage inoubliable.

Cécile Dupire, chargée de communication, évoque le programme de l'événement au micro de Tendance Ouest :