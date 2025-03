Astrologie. Votre horoscope signe par signe du mardi 25 mars

Bélier

Aujourd'hui, votre bon sens et votre clairvoyance vont vous permettre de résoudre certaines choses qui vous tiennent à cœur.

Taureau

Exit conflit ou bruit intempestif, cette journée sent bon comme du bon pain à partager à deux. Bon appétit !

Gémeaux

C'est une journée dynamique qui pourrait combler vos attentes si vous tenez compte de ce qu'on vous dit.

Cancer

Superbe journée pour influencer positivement votre vie affective, et de manière pérenne !

Lion

Votre état d'esprit du jour va vous aider à faire tomber les barrières. Action et lucidité sont vos meilleurs atouts !

Vierge

Parlez argent, contrat, avancement, vous serez entendu ! C'est le bon moment pour faire passer vos idées et donner de l'élan à vos ambitions !

Balance

Soignez vos projets, surtout sentimental, il a toutes les chances de réussite !

Scorpion

Une session de cocooning sera la bienvenue pour recharger vos batteries et profiter de l'excellente ambiance qui règne dans vos amours !

Sagittaire

Vous vous sentez aujourd'hui plus paisible et plus tranquille et vous retournez à votre routine quotidienne.

Capricorne

Vous qui aimez beaucoup communiquer, aujourd'hui, vous évitez les accrochages. Vous devriez recevoir des compliments.

Verseau

Aujourd'hui, c'est une rencontre inattendue qui vous permet de tirer un trait sur votre passé amoureux.

Poissons

La poursuite de vos efforts de la veille marque cette journée d'une réussite satisfaisante et agréable.