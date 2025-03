Insolite. Connaissez-vous le cornhole ? Un tournoi organisé pour la première fois près de Caen

Samedi 29 mars, un tournoi de cornhole est organisé à May-sur-Orne, ancienne commune de Saint-Martin-de-May, à une vingtaine de minutes de Caen, au profit du club de foot de l'Esivo. L'événement se tiendra sur une journée, entre 10h30 et 18h30, dans la salle des fêtes de la commune.

Un sport à découvrir

Le cornhole est un sport pratiqué au Québec et aux Etats-Unis, dans lequel chaque participant lance des sacs - à l'origine remplis de maïs - vers une planche inclinée, percée d'un trou. L'objectif est de viser juste : "Si on met un sac dans le trou, c'est 3 points, un sac sur la planche, c'est un point, et un sac en dehors, c'est zéro ! Le but, c'est d'en faire 21", explique Isabelle Gibassier. Petit à petit, le cornhole se développe aussi en France : "C'est le premier tournoi aux alentours de Caen, confie l'organisatrice, donc ça reste vraiment une innovation."

Petite restauration, buvette et puis remise de trophées en fin de journée : le but du tournoi est bien sûr de jouer au cornhole, mais surtout d'organiser un temps convivial. Chaque participant aura d'ailleurs le droit à un petit cadeau avant de partir.

12€ par binôme

Grâce aux sponsors, "personne ne repartira les mains vides", se réjouit Isabelle Gibassier. Un des avantages de ce jeu, c'est aussi son inclusivité : il peut être joué par tous, sportif ou pas. N'hésitez plus : une seule condition est requise pour s'inscrire : former un duo de deux adultes prêts à s'amuser.

Le cornhole se joue en lançant des sacs vers une planche inclinée, et le but est de faire traverser le trou de la planche au projectile. - Troy./Flickr

Dynamiser le sport local

"Je suis entraîneure de football féminin et diversifié, et je recherche toujours des animations extra-sportives pour changer de l'ordinaire et faire rentrer un peu d'argent", justifie, Isabelle Gibassier, organisatrice de l'événement. Ce tournoi de cornhole est aussi l'occasion d'encourager le club de foot de l'Esivo. "Mon projet pour la saison prochaine, c'est d'avoir un pôle féminin au-delà d'une équipe senior", affirme la coach. Les bénéfices permettront alors de concrétiser ce projet.

Pratique. Tarif : 12€ par binôme / Inscription : 06 22 03 77 30. Restauration sur place.