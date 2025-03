Musique. Bruce Springsteen sera à Lille pour deux concerts exceptionnels

Bruce Springsteen et son E Street Band feront escale au Stade Pierre-Mauroy de Lille pour deux concerts exceptionnels les 24 et 27 mai. A seulement 2h15 de Rouen, 2h30 de Dieppe, 2h50 du Havre ou 3h15 de Caen, Lille est à portée de route pour un concert exceptionnel. Quelques heures de route pour une légende du rock, ça vaut le détour, non ?

Un artiste incontournable

Depuis cinq décennies, Bruce Springsteen incarne le rock à l'état pur. Avec une carrière jalonnée de succès planétaires comme Born in the U.S.A., Streets of Philadelphia ou encore Dancing in the Dark, le chanteur du New Jersey continue d'attirer les foules à travers le monde. Il a vendu près de 150 millions d'albums.

Une expérience "live" unique

Les concerts de Bruce Springsteen sont connus pour leur intensité et leur durée, souvent supérieure à trois heures. Accompagné de son mythique E Street Band, le "Boss" promet un spectacle à la hauteur de sa réputation : énergique, sincère et émouvant.

Comment obtenir vos places ?

La billetterie pour ces concerts est déjà ouverte, avec un fort engouement. Les fans sont invités à réserver leurs places sans tarder pour ne pas manquer cet événement exceptionnel.

Restez à l'écoute et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des prochaines annonces autour de cet événement incontournable du printemps 2025.