Cabourg. La station balnéaire accueillera le championnat de France de paratriathlon pendant quatre ans

A partir du 28 septembre et jusqu'en 2028, Cabourg accueillera le championnat de France de paratriathlon. Une fierté pour la ville et pour la Fédération française de triathlon, qui compte dans ses rangs plusieurs Normands. Le paratriathlon combine trois épreuves : la natation, le cyclisme et la course à pied, tout comme le triathlon classique, mais avec des ajustements spécifiques en fonction du handicap de chaque athlète.

Une discipline inclusive et exigeante

Le paratriathlon se divise donc en plusieurs catégories selon le type de handicap. Ludovic Le Maréchal, conseiller technique de la Ligue de Normandie de triathlon, explique qu'il existe trois types de handicaps reconnus dans le paratriathlon : le PTS (paratriathlon standing) pour les athlètes pouvant concourir debout, le PTWC (paratriathlon wheelchair) pour les athlètes en fauteuil roulant, et le PTVI (paratriathlon visual impairment) pour les athlètes malvoyants ou non-voyants, accompagnés de guides. Ludovic Le Maréchal précise que "chaque catégorie a sa propre réglementation", bien que le parcours reste le même : "750m de natation, 20km de vélo et 5km de course à pied."

Une catégorie "open" sera également ouverte pour permettre aux athlètes en situation de handicap ne correspondant pas aux classifications précédentes de participer à l'épreuve, en adaptant leur matériel et leur assistance selon leurs besoins.

Cabourg, un terrain idéal pour l'épreuve

Normand d'origine, Vincent Richer, directeur général de la Fédération française de triathlon, savait que la ville de Cabourg se prêtait à un événement d'envergure comme le championnat de France. "La grande plage, l'architecture de la ville, les avenues permettant un parcours vélo sécurisé en centre-ville, sont autant d'ingrédients favorables."

Alexis Hanquinquant, ambassadeur emblématique

Le championnat de France de paratriathlon compte sur un ambassadeur de choix : le normand Alexis Hanquinquant, double-champion olympique et multiple champion d'Europe et de France. "Alexis insiste sur le fait que nous formons une seule et même famille, avec le triathlon et le paratriathlon. Avoir un ambassadeur comme lui, qui a été porteur de la flamme, est précieux pour promouvoir notre discipline", souligne Vincent Richer.

Sa participation à l'épreuve normande reste incertaine, mais il semble motivé à concourir devant son public. "Alexis est un boulimique des titres. Avoir une épreuve chez lui, je pense qu'il en a envie. Cependant, les calendriers internationaux peuvent parfois compliquer les choses, mais je sais qu'il fera de son mieux pour concourir en Normandie."