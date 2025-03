Caen. Les urgences de nuit fermées à l'hôpital privé Saint-Martin

A compter du vendredi 14 mars à 18h jusqu'au lundi 17 mars à 8h30, les urgences de nuit sont fermées à l'hôpital privé Saint-Martin, à Caen. C'est une nouvelle fois en raison de "difficultés dans le fonctionnement médical de l'accueil des urgences", explique l'établissement dans un communiqué.

Par conséquent, les urgences fonctionneront uniquement entre 8h30 et 18h. "L'établissement doit donc adapter temporairement l'organisation du service des urgences, afin d'assurer la meilleure prise en charge et de garantir la sécurité des soins", est-il précisé. Seules les urgences de cardiologie, sur validation du cardiologue de garde, et les suites opératoires seront assurées.

Durant cette période, il faut donc contacter le 15 si vous avez besoin d'un accès aux soins urgents. Après évaluation de la situation, le médecin régulateur du Samu vous orientera vers la solution de prise en charge la plus adaptée.