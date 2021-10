CHU : comment lutter contre l'intolérance au gluten

La gliadine. C’est le nom de cette petite partie de la protéine de gluten que certains ne supportent pas. Elle est à l’origine d’une maladie baptisée maladie coeliaque, plus connue du grand public sous le nom d’intolérance au gluten.

D’origine génétique, cette intolérance peut très bien se déclarer du jour au lendemain. "On constate des pics d’apparition entre six mois et deux ans, au moment de la diversification alimentaire, et entre 20 et 40 ans", détaille Emilie Grout, diététicienne au pôle viscéral du CHU de Rouen. En France, environ quatre enfants pour mille seraient diagnostiqués intolérants au gluten, contre deux adultes pour mille.

Régime à vie

Les symptômes ? Le malade est anémié et peut être sujet à des diarrhées fréquentes entre autres. L’intolérance au gluten est diagnostiquée après plusieurs examens : des prises de sang sont effectuées, une biopsie intestinale réalisée. Chez ces patients, les protéines de gluten causent la destruction des villosités intestinales. "La disparition de tous ces petits plis de l’intestin diminue la surface d’absorption, d’où les problèmes de carence constatés", explique Marylène Zenoni, diététicienne au CHU. Ces villosités se reforment au fil des semaines si aucune protéine de gluten n’est introduite dans l’organisme. La seule solution est donc de stopper complètement cet apport. A vie.

Le régime est contraignant : les patients ne peuvent manger ni pain, ni pâtes, ni farine de blé, avoine, orge ou seigle. Ils doivent également contrôler la composition de tous les aliments pour s’assurer qu’aucun amidon de ces céréales n’entre dans sa composition. Enfin, la majorité des plats cuisinés en contiennent, il faut donc faire attention à leur composition.

Suivre un tel régime n’est pas évident au quotidien mais l’enjeu est de taille. "Si les écarts sont trop fréquents, l’intolérance peut, au fil des ans, évoluer en cancer."